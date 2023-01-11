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ЭКОНОМИКА РБ


ФИЗЛИЦАМ В БЕЛАРУСИ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ВЫБОРА ПРИ УПЛАТЕ НАЛОГОВ


10:18 12.01.2023

В 2023 году физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, по-прежнему могут уплачивать единый налог с индивидуальных предпринимателей и физических лиц или выбрать особый режим налогообложения - налог на профессиональный доход.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, налог на профессиональный доход уплачивать могут только физические лица, осуществляющие деятельность самостоятельно без привлечения наемных лиц в отношении доходов, по видам деятельности установленным постановлением Совета министров № 851 от 08.12.2022.

Граждане, осуществляющие ремесленную деятельность или деятельность в сфере агроэкотуризма, также могут уплачивать налог на профессиональный доход в отношении доходов от этих видов деятельности.

Кроме того, предусмотрена возможность применения этого налога в отношении работ, услуг, выполняемых, оказываемых самостоятельно, удаленно с использованием сети Интернет по заказам граждан, индивидуальных предпринимателей и (или) организаций.

Применение этого налога является правом, а не обязанностью.

Поэтому для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, есть выбор в системе налогообложения или единый налог или налог на профессиональный доход.
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