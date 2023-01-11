ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» представило очередную разработку – машину для внесения жидких органических удобрений МЖУ-22 грузоподъемностью 22,5т с функцией перемешивания удобрений и автоматической заправочной штангой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, при сопоставимых с классической моделью МЖУ-20 производительности и цене, МЖУ-22 имеет ряд неоспоримых преимуществ: увеличенный до 22,5 тонн объем цистерны, поворотная задняя ось, улучшенная проходимость за счет широкопрофильных шин низкого давления.

На машине также установлен погружной насос с производительностью 5000л/мин; в цистерне имеется люк для ее осмотра и очистки, люк технологический и воронка для гравитационной загрузки цистерны автономными средствами.

Серийное производство машины начнется с февраля 2023 года.