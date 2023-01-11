С 1 января 2023 года увеличены размеры ставок единого налога (новые ставки), установленных в приложении 24 к Налоговому кодексу Республики Беларусь (НК).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, в связи с указанными изменениями законом Республики Беларусь от 30.12.2022 №230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» предусмотрены следующие переходные нормы (пункт 8 статьи 5).

Новые ставки единого налога применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2023 года, т.е. новые ставки применяются при исчислении единого налога за февраль 2023 года и последующие месяцы.

Исчисление единого налога за январь 2023 года производится по ставкам единого налога, предусмотренным приложением 24 к НК в редакции, действовавшей по 31 декабря 2022 г. (старые ставки).

Индивидуальные предприниматели, которые продолжают применение единого налога, но при этом представили налоговую декларацию за первый квартал 2023 года с исчисленным единым налогом за январь-март 2023 года по старым ставкам, в срок не позднее 31 января 2023 года вносят соответствующие изменения в такую декларацию (исчисляют единый налог за февраль-март 2023 года по новым ставкам) и представляют ее в налоговый орган.

Индивидуальные предприниматели, которые с 1 января 2023 года могут продолжить применение единого налога и представили налоговую декларацию за первый квартал 2023 года (уплатили единый налог за первый квартал 2023 года или его часть), но не хотят применять единый налог, вправе перейти на общий порядок налогообложения с 1-го числа любого календарного месяца этого квартала.

Такие плательщики в срок не позднее 31 января 2023 года вносят соответствующие изменения в налоговую декларацию за первый квартал 2023 года и представляют ее в налоговый орган.