В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100,4%, с декабрем 2021 г. – 112,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-декабрь 2022 года цены выросли по сравнению с январем-декабрем 2021 года на 15,2%.

Цены на продовольственные товары в декабре 2022 года выросли по сравнению с ноябрем на 0,7%, с декабрем 2021 г. – на 13,8%. За январь-декабрь 2022 года к январю-декабря 2021 года – на 16,5%.

Непродовольственные товары в декабре подешевели на 0,4% по сравнению с ноябрем, с декабрем 2021 г. – подорожали на 13,7%. За январь-декабрь 2022 года к январю-ноябрю 2021 года цены выросли на 16,8%.

Цены и тарифы на услуги в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем увеличились на 1,1%, с декабрем 2021 г. – на 10%. За январь-декабрь 2022 года к январю-декабрю 2021 года цены взлетели на 10,9%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100,1%, с декабрем 2021 г. – 114%.