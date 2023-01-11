Комитет госконтроля проанализировал функционирование фондов развития строительной отрасли, созданных в Минстройархитектуры, областных и Минском городском исполкомах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, изучение ситуации показало, что не достигнуты основные цели создания фондов, прежде всего, финансирование модернизации и технического переоснащения производственных мощностей, обновления парка строительных машин и механизмов, транспортных средств и технологического оборудования организаций стройкомплекса.

Установлено, что к ноябрю 2022 года в указанные фонды заказчиками в строительной деятельности было перечислено только 2,5 млн рублей, что значительно меньше, чем прогнозировалось (153 млн рублей).

Более того, с момента функционирования фондов (1 сентября 2021 года) и до 1 ноября 2022 года расходы произведены только из одного из них (фонда Минского облисполкома) и только для одной организации. При этом средства были направлены не на закупку современного оборудования, механизмов или техники, как предусмотрено основной целью создания фондов. Вместо этого для стройорганизации были закуплены бывшие в эксплуатации в течение 12-14 лет экскаватор и бортовой полуприцеп.

Минстройархитектуры и Витебским облисполкомом при наличии возможности не была оказана поддержка одной из ключевых строительных организаций Оршанского района, необходимая для технического переоснащения производственных мощностей в рамках доведенного ей правительством задания.

Комитет госконтроля проинформировал Совет министров о выявленных недостатках. Госконтролеры предложили принять исчерпывающие меры по обеспечению надлежащего управления фондами.