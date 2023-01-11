ЭТП "БУТБ-Имущество" позволила в 2022 г. вовлечь в хозяйственный оборот 274 объекта неиспользуемого и/или неэффективно используемого имущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), это на 33% больше, чем в 2021 г.

Около трети всех объектов удалось реализовать с повышением начальной цены. В результате бюджет и владельцы имущества получили дополнительную выручку в размере 1,6 млн BYN.

В качестве организаторов торгов на площадке зарегистрированы все комитеты государственного имущества, однако наиболее активно возможности электронных торгов в течение прошлого года использовали три из них: Брестоблимущество, Гомельоблимущество и Гроднооблимущество. В совокупности они объявили 302 процедуры электронных торгов, по итогам которых найдены новые владельцы для 184 объектов имущества.

Особым спросом на ЭТП "БУТБ-Имущество" пользуются объекты со стартовой стоимостью в 1 базовую величину. Как правило, это расположенные в сельской местности здания бывших детских садов, школ, бань и других элементов инфраструктуры. После капитального ремонта и переоборудования в них размещаются объекты общественного питания, бытовых услуг или складские помещения.

Одной из ключевых тенденций прошлого года стало более широкое применение ЭТП для реализации имущества, находящегося в частной собственности, что объясняется цифровизацией сферы имущественных отношений и ростом популярности электронных инструментов отчуждения имущества. В отличие от государственных организаторов, которые в основном выставляют на торги здания, сооружения и земельные участки, частники приходят на площадку, чтобы продать промышленное оборудование, автомобили и спецтехнику. При этом в большинстве случаев торги по таким объектам имущества результативные. То есть за лот конкурируют два и более потенциальных покупателя, что служит дополнительным стимулом для продавцов, которым важно реализовать имущество как можно дороже.

Самым дорогим лотом 2022 г. стали капитальные строения по ул. Карла Либкнехта, 68А в Минске, проданные за 1,1 млн BYN. А самую высокую эффективность обеспечили торги за здание выставочного зала Брагинского исторического музея: на него претендовали 8 участников, сделавшие 12,75 тыс. ставок. В результате при стартовой цене 32 BYN лот подорожал в 1876 раз.