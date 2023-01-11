ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 РАСШИРИЛА ПОКРЫТИЕ 4G-СЕТИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


16:53 11.01.2023

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 и инфраструктурный оператор beCloud, который занимается строительством единой сети LTE в Беларуси, значительно расширяют покрытие 4G-сети в Гродненской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE в диапазоне 800 МГц стал доступен сотням населенных пунктов по всей Беларуси.

Так, в Гродненском регионе запущено 16 базовых станций, работающих в диапазоне 800 МГц. Благодаря тому, что сигнал в этом диапазоне частот обладает большим радиусом действия, в удаленных от крупных населенных пунктов местах существенно улучшится качество связи четвертого поколения.

Гродненская область стала последним шагом по реализации проекта по расширению зоны покрытия 4G-сети для абонентов А1, начатого в 2020 году. За это время аналогичные работы по внедрению технологии LTE в диапазоне 800 МГц были проведены в Гомельской, Могилевской, Витебской, Минской и Брестской областях.

Связью стандарта 4G могут пользоваться те абоненты А1, чьи SIM-карты и мобильные устройства поддерживают данную технологию. Проверить готовность устройства к работе в сети 4G можно в меню «Настройки», выбрав соответствующие параметры – 3G/4G или LTE. При этом на экране появится обозначение, которое подтверждает возможность пользоваться услугой передачи данных.

Проверить, поддерживает ли SIM-карта сеть 4G, абоненты A1 могут посредством USSD-запроса *181#. В случае, если SIM-карта устарела, ее можно заменить в любом магазине компании или дилерских центрах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2023
валюта курс
EUR 2.8856
USD 2.6858
RUB 3.8589
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9000 0
USD 2.6786 -0.0072
RUB 3.8568 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8200 2.8590
USD 2.6600 2.6770
RUB 2.8000 3.8600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0680
EUR/RUB 73.0000 99.0000
USD/RUB 68.7000 93.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте