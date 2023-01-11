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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 РАСШИРИЛА ПОКРЫТИЕ 4G-СЕТИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:53 11.01.2023
Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 и инфраструктурный оператор beCloud, который занимается строительством единой сети LTE в Беларуси, значительно расширяют покрытие 4G-сети в Гродненской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE в диапазоне 800 МГц стал доступен сотням населенных пунктов по всей Беларуси.
Так, в Гродненском регионе запущено 16 базовых станций, работающих в диапазоне 800 МГц. Благодаря тому, что сигнал в этом диапазоне частот обладает большим радиусом действия, в удаленных от крупных населенных пунктов местах существенно улучшится качество связи четвертого поколения.
Гродненская область стала последним шагом по реализации проекта по расширению зоны покрытия 4G-сети для абонентов А1, начатого в 2020 году. За это время аналогичные работы по внедрению технологии LTE в диапазоне 800 МГц были проведены в Гомельской, Могилевской, Витебской, Минской и Брестской областях.
Связью стандарта 4G могут пользоваться те абоненты А1, чьи SIM-карты и мобильные устройства поддерживают данную технологию. Проверить готовность устройства к работе в сети 4G можно в меню «Настройки», выбрав соответствующие параметры – 3G/4G или LTE. При этом на экране появится обозначение, которое подтверждает возможность пользоваться услугой передачи данных.
Проверить, поддерживает ли SIM-карта сеть 4G, абоненты A1 могут посредством USSD-запроса *181#. В случае, если SIM-карта устарела, ее можно заменить в любом магазине компании или дилерских центрах.
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