Сеть магазинов «Виталюр» сообщила об окончании программы лояльности с 1 января 2023 года.

«…с 1 января 2023 г. программа лояльности ОДО «Виталюр» прекратила свое действие. Кешбэк, который начислен за покупки, совершённые в декабре 2022 г., доступен к использованию до 22 января 2023 г.», - говорится в сообщении компании.

При этом на прежних условиях продолжают действовать: социальная программа «Добрые 10%»; «День клиента»; Акция «С картой „Виталюр“ дешевле».