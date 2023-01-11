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ЭКОНОМИКА РБ
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ВИТАЛЮР» СООБЩИЛА ОБ ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
16:11 11.01.2023
Сеть магазинов «Виталюр» сообщила об окончании программы лояльности с 1 января 2023 года.
«…с 1 января 2023 г. программа лояльности ОДО «Виталюр» прекратила свое действие. Кешбэк, который начислен за покупки, совершённые в декабре 2022 г., доступен к использованию до 22 января 2023 г.», - говорится в сообщении компании.
При этом на прежних условиях продолжают действовать: социальная программа «Добрые 10%»; «День клиента»; Акция «С картой „Виталюр“ дешевле».
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