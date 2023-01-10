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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «НА ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» ПРЕТЕРПЕЛ РЕБРЕНДИНГ
14:18 11.01.2023
Республиканский конкурс «На лучшее достижение строительной отрасли» претерпел ребрендинг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, новый конкурс среди заказчиков и застройщиков будет проводиться по четырем номинациям: «Организация года», «Руководитель года», «Объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, реализуемые заказчиками, застройщиками», «Объекты застройки городов, малых и средних поселений, сельских населенных пунктов, реализуемые заказчиками, застройщиками».
Традиционный конкурс «Лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь» – по шести номинациям: «Организация года», «Руководитель года», «Объект года», «Экспортер года», «Технология года», «Продукт года».
Заявки для участия в «Республиканском конкурсе заказчиков, застройщиков» необходимо направлять в Союз Строителей до 1 февраля 2023 года, на конкурс «Лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь» – до 15 марта 2023 года на адрес: 220036, Минск, ул. К. Либкнехта, 66, оф. 123.
Минстройархитектуры утвердило форму заявки на участие в конкурсе.
Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.
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