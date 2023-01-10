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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО ЯНВАРЯ НАХОДИЛОСЬ СВЫШЕ ТЫСЯЧИ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
13:14 11.01.2023
В производстве экономических судов Беларуси на 1 января 2023 года находилось 1013 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 931 дело (92%) о банкротстве организаций частной формы собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в экономическом суде города Минска рассматриваются 37% (374 дела) от общего количества дел.
Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 82 делам.
В декабре 2022 года принято к производству заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении одной имеющей значение для экономики и социальной сферы страны организации – КУП «Полоцкая мелиорация».
На начало января 2023 года завершены ликвидационные производства в отношении:
ОАО «Дрогичинский райагросервис»;
ОАО «Малоритская райагропромтехника»;
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племенной завод «Дружба»;
коммунального унитарного производственного сельскохозяйственного предприятия Верхнедвинского района «Борковичи»;
ОАО «Гомельгазстрой»;
ОАО «БИОВАСТ ЛИДА»;
государственного унитарного коммунального дочернего транспортного предприятия «Автокомбинат «Обсельстрой».
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