В производстве экономических судов Беларуси на 1 января 2023 года находилось 1013 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 931 дело (92%) о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в экономическом суде города Минска рассматриваются 37% (374 дела) от общего количества дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 82 делам.

В декабре 2022 года принято к производству заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении одной имеющей значение для экономики и социальной сферы страны организации – КУП «Полоцкая мелиорация».

На начало января 2023 года завершены ликвидационные производства в отношении:

ОАО «Дрогичинский райагросервис»;

ОАО «Малоритская райагропромтехника»;

коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племенной завод «Дружба»;

коммунального унитарного производственного сельскохозяйственного предприятия Верхнедвинского района «Борковичи»;

ОАО «Гомельгазстрой»;

ОАО «БИОВАСТ ЛИДА»;

государственного унитарного коммунального дочернего транспортного предприятия «Автокомбинат «Обсельстрой».