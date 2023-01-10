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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ОДЕЖДЫ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 2,6 МЛН РУБЛЕЙ
12:57 11.01.2023
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз через таможенную границу ЕАЭС одежды в ассортименте общей стоимостью более 2,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль VOLVO, принадлежащий польскому перевозчику, следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи».
Водитель большегруза представил к оформлению товаросопроводительные документы с недостоверными сведениями о количестве и наименовании перевозимого товара, что подтвердил последующий таможенный досмотр. Сотрудниками таможни установлено, что в грузовом отсеке находится более 22 тыс. единиц одежды мужской, женской, подростковой и детской, которые не заявлены в товаросопроводительных документах.
Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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