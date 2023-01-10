ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МТС РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ ГАДЖЕТЫ И ТЕХНИКУ ПОКУПАЛИ БЕЛОРУСЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ


12:37 11.01.2023

Во время новогодних праздников клиенты интернет-магазина МТС оформили в 2,5 раза больше заказов, чем в обычные дни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, пик покупок пришелся на 26 декабря 2022 года. Последний заказ в 2022 году был сделан 31 декабря в 23:43, а вот первый заказ 2023 года — на второй минуте 1 января.

В среднем продажи в интернет-магазине МТС в новогодние праздники выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самый популярный бренд производителей-смартфонов — компания Xiaomi. Второй по популярности была продукция от Apple. Третье место занял бренд Honor. Четвертое — у Huawei. Пятерку лидеров замыкает Samsung.

Кроме смартфонов, как подарок под елку покупали смарт-часы, фитнес-браслеты, а также различные устройства для «Умного дома».

Среди клиентов МТС из регионов заказы чаще всего поступали из Витебской области. Второе место по активности заняла Брестская область. Тройку самых «покупающих» регионов Беларуси замыкает Минская область.

Покупатели пользовались акциями «Удачная покупка!», «Аксессуары +» и «Для всех». Первая дает возможность приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки и телевизоры в рассрочку до 2 лет. Вторая позволяет купить со скидкой и в рассрочку различные аксессуары. Третья предоставляет товар для покупки единым платежом со скидкой и без обязательств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2023
валюта курс
EUR 2.8856
USD 2.6858
RUB 3.8589
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9000 -0.0095
USD 2.6858 -0.0243
RUB 3.8589 +0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8230 2.8590
USD 2.6750 2.6770
RUB 2.8000 3.8600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0680
EUR/RUB 73.0000 99.0000
USD/RUB 69.0000 94.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте