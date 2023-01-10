Во время новогодних праздников клиенты интернет-магазина МТС оформили в 2,5 раза больше заказов, чем в обычные дни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, пик покупок пришелся на 26 декабря 2022 года. Последний заказ в 2022 году был сделан 31 декабря в 23:43, а вот первый заказ 2023 года — на второй минуте 1 января.

В среднем продажи в интернет-магазине МТС в новогодние праздники выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самый популярный бренд производителей-смартфонов — компания Xiaomi. Второй по популярности была продукция от Apple. Третье место занял бренд Honor. Четвертое — у Huawei. Пятерку лидеров замыкает Samsung.

Кроме смартфонов, как подарок под елку покупали смарт-часы, фитнес-браслеты, а также различные устройства для «Умного дома».

Среди клиентов МТС из регионов заказы чаще всего поступали из Витебской области. Второе место по активности заняла Брестская область. Тройку самых «покупающих» регионов Беларуси замыкает Минская область.

Покупатели пользовались акциями «Удачная покупка!», «Аксессуары +» и «Для всех». Первая дает возможность приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки и телевизоры в рассрочку до 2 лет. Вторая позволяет купить со скидкой и в рассрочку различные аксессуары. Третья предоставляет товар для покупки единым платежом со скидкой и без обязательств.