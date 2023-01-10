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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 13 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ ЗИМОЙ
12:19 11.01.2023
Комитет государственного контроля Гомельской области 13 января 2023 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением региона по вопросам работы животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций в зимних условиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, граждане с 09:00 до 13:00 по номерам телефонов 8 (0232) 23-83-70 и 22-03-17 могут сообщить об имеющихся проблемах, нарушениях и недостатках при содержании скота на животноводческих объектах сельскохозяйственных организаций региона.
Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.
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