ЭКОНОМИКА РБ

КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 13 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ ЗИМОЙ

12:19 11.01.2023 Комитет государственного контроля Гомельской области 13 января 2023 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением региона по вопросам работы животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций в зимних условиях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, граждане с 09:00 до 13:00 по номерам телефонов 8 (0232) 23-83-70 и 22-03-17 могут сообщить об имеющихся проблемах, нарушениях и недостатках при содержании скота на животноводческих объектах сельскохозяйственных организаций региона. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.