Образовательная программа «Зимний университет-2023» стартует 16 января в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, занятия пройдут в онлайн-формате наОбразовательном портале БГУ. К участию приглашаются все желающие школьники, студенты, магистранты и аспиранты независимо от места учебы и проживания.

На выбор предлагается 10 учебных дисциплин, подготовленных преподавателями семи факультетов БГУ. Запланированы лекционные занятия по эволюционной биологии, интегративной фольклористике, ГИС-технологиям, основам управления интеллектуальной собственности и др. Выбор количества курсов неограничен.

Присоединиться к образовательной программе «Зимний университет-2023» можно на любом этапе обучения. Для этого нужно пройти регистрацию в Google-форме, а также на сайте, создать учетную запись, указать электронный адрес и выбрать интересующую тему занятия. В завершение обучения необходимо выполнить итоговое задание либо сдать зачет.

По окончании образовательной программы все участники получат сертификаты.

Завершится работа «Зимнего университета-2023» 4 февраля.

Доступ к занятиям будет открываться в соответствии с программой.

Организатором мероприятия выступает Главное управление образовательной деятельности БГУ.

Это четвертый сезон образовательного проекта. Организуют его с целью расширения, углубления знаний в области гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также создания условий для самореализации молодежи.