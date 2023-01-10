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ЭКОНОМИКА РБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗИМНИЙ УНИВЕРСИТЕТ-2023» СТАРТУЕТ В БГУ
11:55 11.01.2023
Образовательная программа «Зимний университет-2023» стартует 16 января в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, занятия пройдут в онлайн-формате наОбразовательном портале БГУ. К участию приглашаются все желающие школьники, студенты, магистранты и аспиранты независимо от места учебы и проживания.
На выбор предлагается 10 учебных дисциплин, подготовленных преподавателями семи факультетов БГУ. Запланированы лекционные занятия по эволюционной биологии, интегративной фольклористике, ГИС-технологиям, основам управления интеллектуальной собственности и др. Выбор количества курсов неограничен.
Присоединиться к образовательной программе «Зимний университет-2023» можно на любом этапе обучения. Для этого нужно пройти регистрацию в Google-форме, а также на сайте, создать учетную запись, указать электронный адрес и выбрать интересующую тему занятия. В завершение обучения необходимо выполнить итоговое задание либо сдать зачет.
По окончании образовательной программы все участники получат сертификаты.
Завершится работа «Зимнего университета-2023» 4 февраля.
Доступ к занятиям будет открываться в соответствии с программой.
Организатором мероприятия выступает Главное управление образовательной деятельности БГУ.
Это четвертый сезон образовательного проекта. Организуют его с целью расширения, углубления знаний в области гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также создания условий для самореализации молодежи.
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