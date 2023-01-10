Сотрудники ОБЭП Советского РУВД установили факт хищения денежных средств председателем столичного ЖСПК. Об этом сообщает Telegram-канал «Милиция Минска».

Согласно информации, со средств, поступавших на обслуживание дома, текущий ремонт и благоустройство, 59-летняя минчанка незаконно начисляла себе премии. Деньги фигурантка переводила на свой счет, обналичивала и тратила на личные нужды.

За полгода женщина присвоила более 2 тысяч рублей.

В отношении минчанки следователем возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.