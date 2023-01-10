ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАЗА С РФ В 2022 ГОДУ ПРЕВЫСИЛ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ

10:50 11.01.2023 Внешнеторговый оборот БЕЛАЗа с РФ в 2022 году превысил миллиард долларов. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». «Третий раз в своей истории БЕЛАЗ-ХОЛДИНГом реализовано продукции более чем на миллиард долларов. Львиная ее доля отправлена в Российскую Федерацию. 804,8 миллиона долларов – рекордный объем продукции, когда-либо отгруженный ОАО «БЕЛАЗ» в Россию, удельный вес которой в общем объеме отгрузки – 84,7% – наибольшее значение с начала 2000-х», - говорится в сообщении.