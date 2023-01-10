Семинар по вопросам налогообложения организаций в 2023 году пройдет 12 января 2023 года в Гродно (ул. Ожешко, 3. Конференц-зал Гродненского облисполкома).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на семинаре будут освещаться вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль, налога на недвижимость, земельного налога, налога на добавленную стоимость, а также вопросы исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц.

В семинаре примут участие представители Министерства по налогам и сборам Беларуси, инспекции МНС по Гродненской области.

Организатор проведения – Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».