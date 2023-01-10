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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2023 ГОДУ ПРОЙДЕТ 12 ЯНВАРЯ В ГРОДНО
10:36 11.01.2023
Семинар по вопросам налогообложения организаций в 2023 году пройдет 12 января 2023 года в Гродно (ул. Ожешко, 3. Конференц-зал Гродненского облисполкома).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на семинаре будут освещаться вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль, налога на недвижимость, земельного налога, налога на добавленную стоимость, а также вопросы исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц.
В семинаре примут участие представители Министерства по налогам и сборам Беларуси, инспекции МНС по Гродненской области.
Организатор проведения – Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».
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