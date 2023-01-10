Новые технологии для производства продуктов питания и контроля их качества разрабатывают ученые научно-практического центра НАН Беларуси. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания.

Согласно информации, основные направления - это снижение количества сахара и соли, а еще максимальное насыщение продуктов микро- и макроэлементами. Используя полезные жиры в том числе, учеными разработана собственная методология определения пальмового масла. Технологии исследований качественных показателей продуктов питания позволяют выполнять до 15 тысяч образцов в год.

«Одно из уникальных оборудований, которым оснащен наш центр, это изотопный масс-спектрометр, который позволяет определить содержание изотопов как отпечаток пальцев, который говорит о подлинности продуктов и регионе его происхождения. Исследования позволяют определить наличие воды, сахаров, зернового спирта в коньячной продукции», - рассказала начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания Наталья Комарова.

Как отметил гендиректор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Алексей Мелещеня, поставлена такая задача, чтобы расширить посевы рапса как основного масла для Беларуси.

«В этом направлении мы уже почти 5 лет проводим работу с предприятиями как непосредственно по рапсовому маслу, так и купажам. Эти купажи позволяют получить и полезный, и натуральный продукт», - проинформировал он.

Республиканским контрольно-испытательным комплексом по качеству и безопасности продуктов питания разработано более 40 авторских исследований, которые позволяют изучать составы на микробиологическом уровне.