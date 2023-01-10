В Брестской организации с работниками при приеме на работу заключались договоры об использовании личного имущества в служебных целях. Этот факт установила в ходе проверки инспекция МНС по Московскому району Бреста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в соответствии с договорами работникам выплачивалась компенсация за использование имущества, принадлежащего им на праве собственности, тогда как такое имущество фактически у них отсутствовало.

С учетом собранной доказательной базы установлено, что организацией допущено искажение сведений о фактах совершения хозяйственных операций, выразившееся в отражении в учете сведений о начислении и выплате сумм компенсаций за использование личного имущества работников в служебных целях, которая фактически являлась заработной платой, что повлекло неполную уплату подоходного налога с физических лиц.

По итогам проверки предъявлено к уплате подоходного налога с физических лиц на сумму 60,4 тыс. рублей.