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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНЛЕСХОЗА БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ 11 ЯНВАРЯ
09:15 11.01.2023
11 января 2023 г. состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на заседании будет рассмотрен вопрос о состоянии дел в лесохозяйственной отрасли в части соблюдения законодательства по борьбе с коррупцией. Участники рассмотрят реализацию лесохозяйственными организациями комплекса мероприятий по противодействию коррупции.
В заседании примут участие представители Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратуры, генеральные директора и главные специалисты ГПЛХО, руководители организаций, подчиненных Министерству лесного хозяйства, руководители структурных подразделений Минлесхоза.
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