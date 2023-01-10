11 января 2023 г. состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на заседании будет рассмотрен вопрос о состоянии дел в лесохозяйственной отрасли в части соблюдения законодательства по борьбе с коррупцией. Участники рассмотрят реализацию лесохозяйственными организациями комплекса мероприятий по противодействию коррупции.

В заседании примут участие представители Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратуры, генеральные директора и главные специалисты ГПЛХО, руководители организаций, подчиненных Министерству лесного хозяйства, руководители структурных подразделений Минлесхоза.