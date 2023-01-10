В январе-ноябре 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил $69 023,1 млн, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года из расчета в текущих ценах на 6,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт за одиннадцать месяцев составил $34 767,1 млн, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года меньше на 4,2%.

Импорт к уровню января-ноября 2021 г. рухнул на 8,5% до $34 256 млн.