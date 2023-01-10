Инспекция Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району при последующем этапе камеральной проверки установила завышение организацией налоговых вычетов на сумму порядка 1,939 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, согласно данным АИС «Учет счетов-фактур» сумма НДС, предъявленного продавцами в электронных счетах-фактурах (ЭСЧФ) при приобретении организацией товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Беларуси, составила 218,62 тыс. рублей.

Полученные ЭСЧФ подписаны организацией электронной цифровой подписью. В налоговой декларации (расчете) по НДС организацией отражены вычеты в сумме порядка 2,156 млн рублей.

Кроме того, установлено, необоснованное принятие НДС к вычету в сумме 1,4 тыс. рублей по товарам (работам, услугам), оплаченным за счет средств бюджета.

Инспекцией в адрес организации направлено уведомление с предложением добровольно откорректировать (уменьшить) сумму налоговых вычетов по НДС.

На уведомление инспекции организацией представлена налоговая декларация (расчет) по НДС с внесенными изменениями и дополнениями, в которой уменьшена подлежащая возврату сумма НДС в сумме порядка 1,939 млн рублей.