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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 2,5 МЛН ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ БЖД В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
16:16 10.01.2023
По оперативным данным, в период новогодних и рождественских праздников, с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года, во всех видах сообщения было перевезено более 2,5 млн пассажиров, что на 2,3% выше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поездами межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Могилев, Минск-Пинск, Минск-Коммунары перевезено почти 500 тысяч человек.
Поездами городских и региональных линий экономкласса воспользовались порядка 1,8 млн пассажиров.
В международном сообщении по наиболее популярным маршрутам Минск-Москва, Брест-Москва и Минск – Санкт-Петербург объем перевозок составил более 236 тысяч человек, или 120% к аналогичному периоду прошлого года.
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