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ЭКОНОМИКА РБ


МНС РАЗЪЯСНИЛО ПОРЯДОК ПЕРЕСЧЕТА В РУБЛИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ИНВАЛЮТЕ ФИЗЛИЦАМИ, КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД


15:55 10.01.2023

Министерство по налогам и сборам (МНС) разъяснило порядок пересчета в белорусские рубли доходов, полученных в иностранной валюте физическими лицами - плательщиками налога на профессиональный доход.

Согласно пункту 6 статьи 3811 Налогового кодекса Республики Беларусь (НК) профессиональный доход, полученный в иностранной валюте, пересчитывается в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком на дату получения профессионального дохода.

Дата получения профессионального дохода определяется в соответствии с положениями статьи 3815 НК, в частности, как дата получения соответствующих денежных средств, включая предварительную оплату, в том числе на счет плательщика в банке.

Пример. 04.01.2023 на счет физического лица-плательщика налога на профессиональный доход в банке в качестве аванса за разработку веб-сайта поступило 100 долларов США от иностранного заказчика. Поскольку указанная дата (04.01.2023) является датой получения профессионального дохода, а курс Национального банка за 1 доллар США на 04.01.2023 установлен в размере 2,7088 белорусского рубля, то в белорусских рублях сумма профессионального дохода составит 270,88 белорусского рубля (100х2,7088).

Сумма профессионального дохода в размере 270,88 белорусского рубля подлежит отражению плательщиком в чеке, формируемом в приложении «Налог на профессиональный доход».
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