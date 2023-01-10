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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД ПРИСОЕДИНЯТ К ХОЛДИНГУ «ГОМСЕЛЬМАШ»
15:27 10.01.2023
В Гомеле проходит процедура присоединения радиозавода к акционерному обществу «Гомсельмаш».
Как рассказал главный инженер ОАО «Гомсельмаш» Виктор Пинчук, это позволит открыть новые возможности для производства.
«Ранее на радиозаводе мы размещали определенную номенклатуру деталей. Оценив кадровый потенциал и производственные возможности, приняли решение о присоединении и вхождении этого предприятия в состав нашего холдинга», - сказал главный инженер.
Флагман отечественного машиностроения продолжает наращивать объемы производства. В том числе благодаря участию в белорусско-российском проекте импортозамещения. Для производства комплектов сложных деталей потребуется дополнительные площади. ОАО «Гомельский радиозавод» готово их предоставить. Сотрудничество с Гомсельмашем здесь началось в середине прошлого года, когда завод получил заказ на производство импортозамещающей продукции. В конце 2022 года общее собрание акционеров утвердило решение о присоединении радиозавода к холдингу.
Вопросы по реорганизации холдинга будут решены до 1 июля 2023 года.
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