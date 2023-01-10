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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ХОЛДИНГА «АМКОДОР» 2022 ГОД СТАЛ УСПЕШНЫМ БЛАГОРОДЯ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ


13:33 10.01.2023

Для холдинга «АМКОДОР» 2022 год стал успешным благородя устойчивому развитию инноваций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», принятая в 2021 году Стратегия роста отвечает сложившейся конъюнктуре и тенденциям развития на рынке машиностроениям. В частности, темп роста экспорта продукции составил 182,4%.

Около 90% в объемах реализации на рынке занимает продукция дивизиона «Строительные машины». При этом холдингу удалось нарастить долю присутствия в своем традиционном сегменте фронтальных погрузчиков. Также необходимо отметить десятикратный рост доли рынка в сегменте мини-погрузчиков с бортовым поворотов. Положительная динамика отмечается также по дивизиону «Коммунальные машины».

В целом сегодня холдинг производит более 135 моделей и модификаций специальной и сельскохозяйственной техники. Благодаря наличию собственной элементной базы локализация техники АМКОДОР на собственных предприятиях превышает 70% деталей, узлов и агрегатов.

На 2023 год намечены не менее амбициозные планы по развитию и диверсификации экспорта, в первую очередь за счет поставок в страны африканского региона, крупные комплексные поставки техники планируются в страны Азии, центральной и латинской Америки.
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