Минский моторный завод (ММЗ) примет участие в выставке достижений белорусской науки «Беларусь интеллектуальная», которая будет проходить с 20 по 23 января 2023 года в выставочном центре «БелЭкспо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке планируется представить образцы перспективных двигателей различных модификаций: MMZ-3LGDT, MMZ-4DTI, MMZ-262CNG, Д-245.9Е5, MMZ-3,6DTI и Д-246.4.

На экспозиции ММЗ будут работать специалисты предприятия, чтобы посетители смогли получить ответы на интересующие их вопросы о продукции Минского моторного и его новых разработках.

Выставка «Беларусь интеллектуальная» пройдет в рамках Недели белорусской науки.