|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ»
12:54 10.01.2023
Минский моторный завод (ММЗ) примет участие в выставке достижений белорусской науки «Беларусь интеллектуальная», которая будет проходить с 20 по 23 января 2023 года в выставочном центре «БелЭкспо».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке планируется представить образцы перспективных двигателей различных модификаций: MMZ-3LGDT, MMZ-4DTI, MMZ-262CNG, Д-245.9Е5, MMZ-3,6DTI и Д-246.4.
На экспозиции ММЗ будут работать специалисты предприятия, чтобы посетители смогли получить ответы на интересующие их вопросы о продукции Минского моторного и его новых разработках.
Выставка «Беларусь интеллектуальная» пройдет в рамках Недели белорусской науки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2023
Курсы в банках
на 10.01.2023
Конвертация в банках
на 10.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте