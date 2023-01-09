ЭКОНОМИКА РБ

ДВЕ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ПОЯВИЛИСЬ НА ЕПЭУ

12:29 10.01.2023 На едином портале электронных услуг с 9 января 2023 года доступны 2 новые электронные услуги на основании сведений из автоматизированной подсистемы «Транзит Таможенного союза». Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», появились услуги: 3.61.01. Предоставление сведений о транспортных средствах, осуществляющих перевозку товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, на склады временного хранения (по технологии «система-система»); 3.61.02. Предоставление сведений о транспортных средствах, осуществляющих перевозку товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, на склады временного хранения (посредством ЕПЭУ). Услуги предоставляются платно, согласно действующему прейскуранту для юридических лиц, включенных в реестр владельцев складов временного хранения, по доступу со строгой аутентификацией (доступ с использованием электронной цифровой подписи либо с помощью идентификационной карты Республики Беларусь).