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ЭКОНОМИКА РБ
ДВЕ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ПОЯВИЛИСЬ НА ЕПЭУ
12:29 10.01.2023
На едином портале электронных услуг с 9 января 2023 года доступны 2 новые электронные услуги на основании сведений из автоматизированной подсистемы «Транзит Таможенного союза».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», появились услуги:
3.61.01. Предоставление сведений о транспортных средствах, осуществляющих перевозку товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, на склады временного хранения (по технологии «система-система»);
3.61.02. Предоставление сведений о транспортных средствах, осуществляющих перевозку товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, на склады временного хранения (посредством ЕПЭУ).
Услуги предоставляются платно, согласно действующему прейскуранту для юридических лиц, включенных в реестр владельцев складов временного хранения, по доступу со строгой аутентификацией (доступ с использованием электронной цифровой подписи либо с помощью идентификационной карты Республики Беларусь).
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