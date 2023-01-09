По итогам 2022 года цех заготовки шихты Минского тракторного завода перевыполнил заказ на поставку (заготовку, сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд. Об этом сообщил начальник ЦЗШ Александр Еркович.

«В ушедшем году госзаказ на лом черного металла составил 37 тысяч тонн, цветного — 105 тонн. Нашим подразделением собрано и передано 42 207 и 109 тонн соответственно. Выполняя поручение, Минский тракторный одновременно участвует в решении природоохранной задачи: очищает заводскую территорию от старых металлоконструкций и прочего лома», - рассказал Александр Еркович, которого цитирует электронное издание «Трактор.бел».

Как подчеркнул руководитель, госзаказ для МТЗ на нынешний год доведен на уровне 2022-го.