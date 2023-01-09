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ЭКОНОМИКА РБ
УП «РУДАКОВО» ВИТЕБСКОГО РАЙОНА СНИМЕТ ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ К СТАРОМУ НОВОМУ ГОДУ
10:46 10.01.2023
Овощеводы тепличного комбината УП «Рудаково» Витебского района заранее побеспокоились о высадке рассады огурцов, чтобы уже к старому Новому году снять первый урожай.
Как пишет газета «Витебские вести», в 20-х числах декабря 2022 года на 1,6-гектарной площади произведена посадка рассады огурцов сорта «мева». С искусственным освещением растения быстро пошли в рост, и плети уже достигли в высоту более 30 сантиметров, на них образовались до десятка листочков. Уже к старому Новому году овощеводы по традиции снимут первый урожай среднеплодных огурцов, выращенных на досветке, и отправят на прилавки магазинов.
По словам начальника тепличного комбината Раисы Крупатиной, со сбытом свежих овощей, да еще в праздничные дни, проблем нет. Рудаковская витаминная продукция пользуется повышенным спросом как на внутреннем, так и внешнем рынках, на которые поставляется примерно по 50% выращенных огурцов, томатов и зелени.
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