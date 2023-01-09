За последние 7 дней значительное количество объявлений от ряда столичных агентств было удалено и на их место поданы новые с иными ценами. Речь идет об объявлениях о продаже квартир в отдельных новостройках преимущественно Октябрьского, Московского и Центрального районов.

Как пишет Realt, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 2,2% и $составил 1233. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1424, что на 2% больше, чем в прошлый понедельник.

За последние семь дней, с 2 по 9 января, число объявлений в базе Realt снизилось на 8%: с 15,8 до 14,6 тысяч. В разрезе числа комнат предложение уменьшилось во всех случаях. Наиболее ощутимое снижение в процентном соотношении отмечалось у 1-комнатных квартир — минус 12%. На 7% и 6% снизилось количество «двушек» и «трешек» соответственно. Количество 4-комнатных квартир поредело на 3%.

В большинстве районов города также прослеживалось снижение объема предложения, наиболее существенное — в Октябрьском и Московском. Увеличилось число объявлений за последнюю неделю только в Заводском, Советском и Фрунзенском районах.

За первую неделю 2023 года наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенный — у 1-комнатных (+3,6%). Средняя цена квадратного метра у 2- и 4-комнатных квартир увеличилась на 2% в обоих случаях. «Трешки» стали дороже на 0,9%.

В разрезе районов города также чаще наблюдался рост средних цен квадратного метра. Существеннее всего за последние семь дней «квадрат» стал дороже в Центральном и Октябрьском районах. Снижение цен отмечалось только в Ленинском и Первомайском районах.