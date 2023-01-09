ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАРТИР В МИНСКЕ СНИЗИЛОСЬ НА 8%, А СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА МЕТР ВЫРОСЛА ПРИМЕРНО НА 2%


10:17 10.01.2023

За последние 7 дней значительное количество объявлений от ряда столичных агентств было удалено и на их место поданы новые с иными ценами. Речь идет об объявлениях о продаже квартир в отдельных новостройках преимущественно Октябрьского, Московского и Центрального районов.

Как пишет Realt, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 2,2% и $составил 1233. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1424, что на 2% больше, чем в прошлый понедельник.

За последние семь дней, с 2 по 9 января, число объявлений в базе Realt снизилось на 8%: с 15,8 до 14,6 тысяч. В разрезе числа комнат предложение уменьшилось во всех случаях. Наиболее ощутимое снижение в процентном соотношении отмечалось у 1-комнатных квартир — минус 12%. На 7% и 6% снизилось количество «двушек» и «трешек» соответственно. Количество 4-комнатных квартир поредело на 3%.

В большинстве районов города также прослеживалось снижение объема предложения, наиболее существенное — в Октябрьском и Московском. Увеличилось число объявлений за последнюю неделю только в Заводском, Советском и Фрунзенском районах.

За первую неделю 2023 года наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенный — у 1-комнатных (+3,6%). Средняя цена квадратного метра у 2- и 4-комнатных квартир увеличилась на 2% в обоих случаях. «Трешки» стали дороже на 0,9%.

В разрезе районов города также чаще наблюдался рост средних цен квадратного метра. Существеннее всего за последние семь дней «квадрат» стал дороже в Центральном и Октябрьском районах. Снижение цен отмечалось только в Ленинском и Первомайском районах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2023
валюта курс
EUR 2.8918
USD 2.7101
RUB 3.8350
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9095 0
USD 2.7101 -0.0213
RUB 3.8350 +0.0234
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8170 2.8670
USD 2.6820 2.7020
RUB 2.8000 3.8500
подробнее

Конвертация в банках
на 10.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0680
EUR/RUB 72.5000 100.0000
USD/RUB 69.0000 94.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте