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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГИМ ОСВОИЛ ПОВЕРКУ НОВЫХ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
09:31 10.01.2023
БелГИМ в четвертом квартале 2022 года освоил поверку новых типов средств измерений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в национальном метрологическом институте, освоена поверка следующих типов средств измерений: генераторов сигналов специальной формы АКИП-3409/1; мониторов медицинских реанимационных и анестезиологических Митар-01 "Р-Д"; корректоров; расходомеров-счетчиков газа РГТ-5; спектрометров рентгенофлуоресцентных S6 Jaguar, S8 Tiger; киловольтметров КВМ-75.
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