ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛГИМ ОСВОИЛ ПОВЕРКУ НОВЫХ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

09:31 10.01.2023 БелГИМ в четвертом квартале 2022 года освоил поверку новых типов средств измерений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в национальном метрологическом институте, освоена поверка следующих типов средств измерений: генераторов сигналов специальной формы АКИП-3409/1; мониторов медицинских реанимационных и анестезиологических Митар-01 "Р-Д"; корректоров; расходомеров-счетчиков газа РГТ-5; спектрометров рентгенофлуоресцентных S6 Jaguar, S8 Tiger; киловольтметров КВМ-75.