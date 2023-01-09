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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ ПОРЯДКА 20 ОБЪЕКТОВ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ


17:36 09.01.2023

В Беларуси в 2023 году планируется открыть порядка 20 объектов социального обслуживания (в 2022 году распахнули свои двери 24 объекта).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в Брестской области откроются отделение социальной реабилитации инвалидов при ТЦСОН Брестского района и отделение дневного пребывания для инвалидов при ТЦСОН Пинского района. В Каменецком районе запланировано создание стационарного социального пункта.

В Витебской области в 2023 году запланировано открытие 5 стационарных социальных пунктов в аг.Лужки (Шарковщинский район), аг.Орловичи (Дубровенский район), аг.Видзы (Браславский район), д.Высочаны (Лиозненский район), д.Язвино (Шумилинский район). В этом году также возможно открытие отделения для граждан пожилого возраста при ТЦСОН Витебского района.

В Гомельской области в планах открытие филиала Брагинского ТЦСОН, отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов в ЦСОН Центрального района Гомеля, а также дома-интерната в г.п.Озаричи Калинковичского района.

В Гродненской области в Слонимском районе пройдет реорганизация Новодевятковичского дома-интерната для одиноких и престарелых граждан в Центр социального обслуживания населения Слонимского района. ЦСОН Мостовского района и ТЦСОН Островецкого района планируют переезд в новые административные здания. В Щучинском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов 5 января уже состоялось открытие отделения сопровождаемого проживания.

В Минской области запланировано открытие в Логойском ТЦСОН отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в гп.Плещеницы, а в Вилейском районе, в д.Долгиново - стационарный социальный пункт.

В Минске при ТЦСОН Фрунзенского района запланировано открытие отделения дневного пребывания для граждан, признанных недееспособными и над которыми не установлена опека.
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