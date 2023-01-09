Комитет государственного контроля вскрыл схему, позволявшую коммерческим структурам реализовывать товары в адрес населения и субъектов хозяйствования реального сектора экономики по необоснованно завышенным ценам и при этом уклоняться от уплаты налогов в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, организатор и иные участники группы граждан готовили и предоставляли руководителям коммерческих предприятий фиктивные документы о приобретении товаров (стройматериалы, лесоматериалы, фрукты, овощи, ветпрепараты и т.д.) через подконтрольные им компании. По этим документам скрывалась реальная стоимость товаров и наценка на них. Фактически товары продавались конечным потребителям (населению и организациям госсектора) с наценкой до 200%, при этом получаемая коммерческими предприятиями сверхприбыль скрывалась от налогообложения.

По фактам пресечения противоправной деятельности в отношении организатора схемы, его пособников, а также руководителей субъектов хозяйствования, которые пользовались их услугами, возбуждено 9 уголовных дел.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску при силовой поддержке СОБР проведено более 50 обысков по месту жительства и в офисных помещениях фигурантов. Изъята компьютерная техника, документы, свыше 260 печатей и штампов подконтрольных группе белорусских и иностранных компаний.

Ущерб государству составил более 2,5 млн рублей. Руководители субъектов реального сектора экономики сотрудничают с правоохранительными органами и принимают меры по возмещению ущерба. Участники группы также дают признательные показания. На имущество подозреваемых наложен арест.

Органами финансовых расследований установлены все субъекты хозяйствования реального сектора экономики, пользовавшиеся услугами преступной группы, и продолжаются оперативно-розыскные и проверочные мероприятия с целью полного возмещения ущерба и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.