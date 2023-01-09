ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОВТОРНО ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД


16:40 09.01.2023

Ученые БГУ разработали механико-математическую модель для оценки состояния повторно подрабатываемых массивов горных пород.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, она создана с учетом гидрогеологических и геомеханических особенностей Старобинского месторождения калийных солей, которое является одним из крупнейших в мире. На его территории работа по добыче полезных ископаемых проводится уже более 60 лет.

В силу развития технологий, а также с учетом экономических факторов отмечается целесообразность повторного ведения горных работ на ранее отработанных участках шахтных полей. Для этого возникает необходимость оценки степени устойчивости выработок, размещаемых для повторной подработки полезных ископаемых. Предложенная механико-математическая модель максимально приближена к реальности, что подтверждается результатами наблюдений, и содержит информацию о наиболее опасных зонах с точки зрения активизации сдвижений горных пород и потери несущей способности выработок. Также обозначены оптимальные участки для повторного ведения работ по добыче полезных ископаемых.

Во время создания модели ученые БГУ учитывали данные, полученные от геологов и специалистов горных институтов.

Авторами разработки выступили заведующий НИЛ прикладной механики механико-математического факультета БГУ Михаил Николайчик, заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики данного факультета Михаил Журавков, а также магистрант кафедры теоретической и прикладной механики Никита Климкович.

Михаил Николайчик подчеркнул, что представленная модель имеет открытый формат. Ее можно дорабатывать с учетом поступления новой информации о поведении массивов горных пород и корректировать под различные гидрогеологические и геомеханические условия.

«Наша задача – аккумулировать имеющуюся информацию и усовершенствовать модель для получения наилучшего результата», сказал он.

Опыт создания механико-математической модели в дальнейшем может быть использован для оценки состояний массивов горных пород при их повторной подработке на других месторождениях калийных солей не только в Беларуси, но и за ее пределами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2023
валюта курс
EUR 2.8712
USD 2.7314
RUB 3.8116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9095 0
USD 2.7101 -0.0213
RUB 3.8350 +0.0234
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8400 2.8800
USD 2.7100 2.7080
RUB 2.8000 3.8150
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0470 1.0620
EUR/RUB 74.0000 100.0000
USD/RUB 71.0000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте