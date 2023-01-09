Ученые БГУ разработали механико-математическую модель для оценки состояния повторно подрабатываемых массивов горных пород.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, она создана с учетом гидрогеологических и геомеханических особенностей Старобинского месторождения калийных солей, которое является одним из крупнейших в мире. На его территории работа по добыче полезных ископаемых проводится уже более 60 лет.

В силу развития технологий, а также с учетом экономических факторов отмечается целесообразность повторного ведения горных работ на ранее отработанных участках шахтных полей. Для этого возникает необходимость оценки степени устойчивости выработок, размещаемых для повторной подработки полезных ископаемых. Предложенная механико-математическая модель максимально приближена к реальности, что подтверждается результатами наблюдений, и содержит информацию о наиболее опасных зонах с точки зрения активизации сдвижений горных пород и потери несущей способности выработок. Также обозначены оптимальные участки для повторного ведения работ по добыче полезных ископаемых.

Во время создания модели ученые БГУ учитывали данные, полученные от геологов и специалистов горных институтов.

Авторами разработки выступили заведующий НИЛ прикладной механики механико-математического факультета БГУ Михаил Николайчик, заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики данного факультета Михаил Журавков, а также магистрант кафедры теоретической и прикладной механики Никита Климкович.

Михаил Николайчик подчеркнул, что представленная модель имеет открытый формат. Ее можно дорабатывать с учетом поступления новой информации о поведении массивов горных пород и корректировать под различные гидрогеологические и геомеханические условия.

«Наша задача – аккумулировать имеющуюся информацию и усовершенствовать модель для получения наилучшего результата», сказал он.

Опыт создания механико-математической модели в дальнейшем может быть использован для оценки состояний массивов горных пород при их повторной подработке на других месторождениях калийных солей не только в Беларуси, но и за ее пределами.