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ЭКОНОМИКА РБ
«НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС-2023» ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 7,3 ТЫС. ПАССАЖИРОВ
16:19 09.01.2023
Детская железная дорога им. К. С. Заслонова завершила новогодние перевозки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года «Новогодний экспресс-2023» был открыт для всех желающих отправиться со станции Заслоново в новогоднее железнодорожное путешествие. Гостей в вагонах сопровождали герои известных сказок, а на станции Сосновый Бор для малышей и их родителей были организованы театрализованные представления.
Всего «Новогодний экспресс-2023» сделал 38 рейсов по маршруту Заслоново – Сосновый Бор. Он перевез 7388 человек, что почти на 2000 пассажиров больше, чем в сезон 2021/22 года. Среди посетителей «малой Белорусской» были не только жители нашей страны, но и гости из России, Казахстана и Китая.
За время зимнего сезона перевозок на станции Сосновый Бор состоялось 38 представлений «В гости к Деду Морозу!» с участием артистов Минского дворца культуры и спорта железнодорожников. Кроме того, все посетители Детской железной дороги могли попробовать себя в роли машиниста – на интерактивном тренажере управления локомотивом. Этой возможностью воспользовалось более 400 ребят.
Билеты на детскую железную дорогу можно было приобрести не только в кассе, но и через интернет-сервисы bycard.by, kvitki.by, а также по безналичному расчету. В этом году с помощью интернет-продаж было оформлено 2540 проездных документов.
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