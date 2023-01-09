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ЭКОНОМИКА РБ


СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ С КАССОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ «ТУССОН»


14:53 09.01.2023

В Министерстве по налогам и сборам создана рабочая группа, которая будет координировать деятельность торговых объектов, испытывающих сложности с кассовым оборудованием ООО «Туссон». Об этом сообщает Telegram-канал МНС.

Согласно информации, в состав рабочей группы вошли представители МНС, МАРТ, ООО «Туссон», Государственного комитета по стандартизации, РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»

В ведомстве также напомнили, что что порядок действий субъектов хозяйствования, использующих кассовые суммирующие аппараты, заявителем которых является ООО «Туссон», при выявлении проблем в его функционировании, размещен на официальном сайте МНС.
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