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ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ С КАССОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ «ТУССОН»
14:53 09.01.2023
В Министерстве по налогам и сборам создана рабочая группа, которая будет координировать деятельность торговых объектов, испытывающих сложности с кассовым оборудованием ООО «Туссон». Об этом сообщает Telegram-канал МНС.
Согласно информации, в состав рабочей группы вошли представители МНС, МАРТ, ООО «Туссон», Государственного комитета по стандартизации, РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»
В ведомстве также напомнили, что что порядок действий субъектов хозяйствования, использующих кассовые суммирующие аппараты, заявителем которых является ООО «Туссон», при выявлении проблем в его функционировании, размещен на официальном сайте МНС.
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