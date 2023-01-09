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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРОВАНО НЕМНОГИМ БОЛЕЕ 10% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗАПЛАНИРОВАННОЙ К РЕМОНТУ СЕЛЬХОТЕХНИКИ
14:20 09.01.2023
В Гомельской области отремонтировано на сегодня немногим более 10% от общего количества запланированной к ремонту сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.
По его словам, всего за январь месяц планируется отремонтировать почти 870 единиц техники. В том числе 125 – энергонасыщенных тракторов.
За первую неделю 2023 года сельхозорганизации области отремонтировали 177 единиц техники, или 98% от задания.
«Основной процент невыполнения приходится на сложную технику», - уточнил председатель комитета.
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