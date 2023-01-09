В Гомельской области отремонтировано на сегодня немногим более 10% от общего количества запланированной к ремонту сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.

По его словам, всего за январь месяц планируется отремонтировать почти 870 единиц техники. В том числе 125 – энергонасыщенных тракторов.

За первую неделю 2023 года сельхозорганизации области отремонтировали 177 единиц техники, или 98% от задания.

«Основной процент невыполнения приходится на сложную технику», - уточнил председатель комитета.