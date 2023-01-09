В Беларуси с 6 января актуализированы чек-листы в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда (приложения 4 – 10, 11, 13, 16 – 18, 21, 22, 27, 31, 32, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 54 и 60 к приказу Министерства труда и социальной защиты от 11 января 2019 г. № 3 «Об установлении форм контрольных списков вопросов (чек-листов)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, актуализация чек-листов произошла с учетом практики применения, а также принятия новых и внесения изменений в нормативные правовые акты.

Чек-лист – исчерпывающий перечень требований, которые могут быть предъявлены проверяемому субъекту в соответствии с законодательством, подлежащих проверке соответствующим контролирующим (надзорным) органом

Чек-листы, направляемые субъекту для заполнения при планировании и при проведении проверок, позволяют проверяемому субъекту оценить соблюдение им требований законодательства о труде и об охране труда и до начала проверки скорректировать свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства, исправить, устранить недостатки еще до прихода проверяющих.

Ознакомится с контрольными списками вопросов (чек-листами) можно здесь.

Ежегодно в рамках надзорной деятельности Департаментом государственной инспекции труда обрабатывается более 16 тысяч чек-листов.