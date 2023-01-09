Более 73 тыс. рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам внеплановой проверки коммерческой организации из Чаусов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, во время проверки инспекцией МНС по Кричевскому району общества с ограниченной ответственностью «И» (ООО «И») по поручению органов уголовного преследования документы бухгалтерского и налогового учета, иные документы, обеспечивающие возможность исчисления размера налогов и (или) подтверждающие правильность их исчисления, проверяемым субъектом представлены не в полном объеме.

В связи с чем размер причитающихся к уплате в бюджет налогов за проверяемый период 2017-2021 годов определен проверкой в соответствии с Положением о порядке определения размера причитающихся к уплате в бюджет налогов, сборов (пошлин) на основании сведений о движении денежных средств по счетам проверяемого субъекта в банке и (или) сведений о проверяемом субъекте, полученных от других государственных органов, юридических и физических лиц, либо расчетным методом на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, утвержденным постановлением Совета министров № 426 от 24.03.2010.

Также проверкой установлено, что организацией в проверяемом периоде 2013 года в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, включались расходы, в том числе по выполнению работ (оказанию услуг) сторонними организациями, без их документального подтверждения первичными учетными документами.

Кроме того, организацией (налоговым агентом) допущено несвоевременное перечисление в бюджет удержанного из заработной платы работников подоходного налога с физических лиц, что повлекло исчисление пеней.

Всего по результатам проверки предъявлено к уплате 73,2 тыс. рублей, в том налоги в сумме 58,9 тыс. рублей, пени в сумме 14,3 тыс. рублей. Организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в сумме 20,4 тыс. рублей.