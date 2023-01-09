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ЭКОНОМИКА РБ
В ЖАБИНКЕ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ СУХИЕ КОРМА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК ВЗАМЕН ЕВРОПЕЙСКИХ
12:54 09.01.2023
В Жабинке появится современная линия по выпуску сухих кормов для кошек и собак. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания.
Согласно информации, ее откроют на площадке местного комбикормового завода.
Сегодня на предприятии выпускают питание для сельскохозяйственных и домашних животных. Утверждается, что по своему полезному составу белорусский товар не хуже импортного, а цена почти на треть меньше зарубежных аналогов. Поэтому спрос на товар большой: производство загружено на 95% от своей мощности. В основном корм продают в Беларуси. Но в продукции заинтересованы и на внешних рынках. Новая линия позволит выпускать еще больше товара: это увеличит прибыль, создаст дополнительные рабочие места, а также позволит расширить продуктовую линейку.
«Мы - единственный производитель в Беларуси, производящий в промышленных масштабах полнорационные корма для домашних животных. На протяжении последних трех лет, с 2019-го по настоящее время, объемы сухих кормов увеличены в 2 раза. А эта линия позволит увеличить еще на 50-70%», - прокомментировал директор Жабинковского комбикормового завода Игорь Лобода.
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