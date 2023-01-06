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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ВЗЯТКИ ЗАДЕРЖАН ЗАМДИРЕКТОРА ОДНОГО ИЗ КРУПНЫХ ЗАВОДОВ БОБРУЙСКА
12:05 09.01.2023
Оперативники БЭП с поличным при получении взятки задержали заместителя директора одного из крупных заводов Бобруйска.
Как сообщает пресс-служба МВД, с октября прошлого года топ-менеджер предприятия регулярно получал деньги от руководителя коммерческой организации «за благоприятное решение вопросов, связанных с оплатой ранее поставленных комплектующих для производства».
Общая сумма взяток составила 41 тысячу рублей.
Топ-менеджер был задержан с поличным.
Уголовное дело возбуждено и против замдиректора завода (за получение взятки), и против руководителя коммерческой организации (за дачу взятки).
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