Оперативники БЭП с поличным при получении взятки задержали заместителя директора одного из крупных заводов Бобруйска.

Как сообщает пресс-служба МВД, с октября прошлого года топ-менеджер предприятия регулярно получал деньги от руководителя коммерческой организации «за благоприятное решение вопросов, связанных с оплатой ранее поставленных комплектующих для производства».

Общая сумма взяток составила 41 тысячу рублей.

Топ-менеджер был задержан с поличным.

Уголовное дело возбуждено и против замдиректора завода (за получение взятки), и против руководителя коммерческой организации (за дачу взятки).