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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОСТУПНЫ НА ЕПЭУ


11:59 09.01.2023

Три новые административные процедуры Министерства по налогам и сборам Беларуси (МНС) доступны к осуществлению в электронной форме с 6 января 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», доступны следующие услуги:

получение (заверение) справки о подтверждении статуса белорусской организации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (548.1.4.5);

размещение в электронном банке данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции заявки на изготовление акцизных марок для маркировки табачных изделий, алкогольных напитков (548.22.7.1);

получение решения о выдаче контрольных знаков для маркировки сопроводительных документов на ввоз (вывоз) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта (548.22.8.2).

Подать заявления на осуществление указанных административных процедур заинтересованные лица могут на новой версии единого портала электронных услуг (ЕПЭУ). Административные процедуры осуществляются на безвозмездной основе.

Для подачи заявления на осуществление административной процедуры в электронной форме необходимо авторизоваться на ЕПЭУ с помощью электронной цифровой подписи либо с помощью идентификационной карты Республики Беларусь, выбрать соответствующую административную процедуру в перечне доступных, заполнить и отправить заявление в электронной форме.

Административное решение в электронном виде можно скачать в личном кабинете на ЕПЭУ, решение на бумажном носителе – получить в инспекции МНС, в которую было направлено заявление.
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