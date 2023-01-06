Компания life:) вносит изменения в линейку тарифов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компания, с 17 января закрывается один из самых давних тарифов - Свободный life:), а все пользователи будут переведены на более актуальный и максимально схожий по условиям Старт.

Старт - это полный безлимит внутри сети и низкая абонплата (3,5 рубля). Минута в другие сети стоит 10 копеек, что в два раза меньше, чем на других тарифах. Это предложение в первую очередь для разговоров, но в Старт включена услуга 0,1 ГБ+мессенджеры, в которую входит безлимит интернета на наиболее популярные мессенджеры Telegram, WhatsApp и трафик. Первые три месяца она бесплатна, а после можно продолжить пользоваться за 50 копеек в месяц или отключить при желании.

Вместе с тарифом закрывается и услуга Любимый номер, но с учетом того, что внутри сети и так безлимит, то пользователи Свободного life:) смогут и дальше звонить своим близким без ограничений.

Хотя тариф Старт и является максимально комфортным для перехода со Свободный life:), в любой момент можно перейти на тот тариф, который ближе. Например, по акции можно подключиться на безлимитный тариф Бесконечный Pro и получать скидку 9 месяцев. Выбрать тариф и самостоятельно перейти на него можно в приложении Мой life:) или на сайте в Личном кабинете.

Есть и новости, которые касаются других тарифных планов, в частности тарифа йо1200: абоненты, которые пользуются скидкой на абонентскую плату (акция «Безлимит на йо1200», которая действовала с 1 декабря 2016 года по 30 августа 2017 года), будут переведены на стандартные условия.