ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ LIFE:) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИНЕЙКУ ТАРИФОВ


10:59 09.01.2023

Компания life:) вносит изменения в линейку тарифов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компания, с 17 января закрывается один из самых давних тарифов - Свободный life:), а все пользователи будут переведены на более актуальный и максимально схожий по условиям Старт.

Старт - это полный безлимит внутри сети и низкая абонплата (3,5 рубля). Минута в другие сети стоит 10 копеек, что в два раза меньше, чем на других тарифах. Это предложение в первую очередь для разговоров, но в Старт включена услуга 0,1 ГБ+мессенджеры, в которую входит безлимит интернета на наиболее популярные мессенджеры Telegram, WhatsApp и трафик. Первые три месяца она бесплатна, а после можно продолжить пользоваться за 50 копеек в месяц или отключить при желании.

Вместе с тарифом закрывается и услуга Любимый номер, но с учетом того, что внутри сети и так безлимит, то пользователи Свободного life:) смогут и дальше звонить своим близким без ограничений.

Хотя тариф Старт и является максимально комфортным для перехода со Свободный life:), в любой момент можно перейти на тот тариф, который ближе. Например, по акции можно подключиться на безлимитный тариф Бесконечный Pro и получать скидку 9 месяцев. Выбрать тариф и самостоятельно перейти на него можно в приложении Мой life:) или на сайте в Личном кабинете.

Есть и новости, которые касаются других тарифных планов, в частности тарифа йо1200: абоненты, которые пользуются скидкой на абонентскую плату (акция «Безлимит на йо1200», которая действовала с 1 декабря 2016 года по 30 августа 2017 года), будут переведены на стандартные условия.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2023
валюта курс
EUR 2.8712
USD 2.7314
RUB 3.8116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.7314 +0.0027
RUB 3.8116 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8400 2.8840
USD 2.7250 2.7350
RUB 2.8000 3.8150
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0600
EUR/RUB 75.0000 101.0000
USD/RUB 71.3000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте