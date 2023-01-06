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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СТАВКИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЗА СДАЧУ ПОМЕЩЕНИЙ ВНАЕМ В 2023 ГОДУ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ В СРЕДНЕМ НА 19%


10:22 09.01.2023

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Витебской области рассказала о ставках подоходного налога за сдачу помещений внаем в 2023 году.

Как сообщает ведомство, законом от 30 декабря 2022 г. № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» ставки подоходного налога с 1 января 2023 года проиндексированы в среднем на 19%.

Так, ежемесячная ставка за сдачу внаем одной жилой комнаты в жилых помещениях, расположенных в Витебске, составляет 41,20 рубля, в городах Новополоцке, Полоцке и Орше – 27,0 рублей, в городах областного, районного подчинения и поселках городского типа – 19,8 рубля, в иных населенных пунктах – 14,20 рубля.

Ставки подоходного налога за сдачу гаражей, как и ранее зависят от типа гаража и категории населенного пункта, в котором они расположены и варьируют от 4,30 до 15,60 рубля в месяц за гараж.

Ставки подоходного налога за сдачу других нежилых помещений, как и ранее, установлены за 1 кв. метр площади в размерах от 2,90 рубля (иные населенные пункты) до 5,60 рубля (Витебск).

Физическим лицам, получающим доходы от сдачи внаем жилых и (или) нежилых помещений, необходимо производить уплату подоходного налога по новым ставкам за февраль 2023 года по сроку уплаты не позднее 1 февраля 2023 года.

Любые консультации по данному вопросу можно получить как непосредственно в налоговых органах, так и в Контакт-центре по единому номеру 189.
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