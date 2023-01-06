ЭКОНОМИКА РБ

ФАБРИКА «КОММУНАРКА» ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ КОНФЕТ

10:07 09.01.2023 Кондитерская фабрика «Коммунарка» запустила производство новых конфет без добавления сахара. Как сообщило предприятие в соцсети, в них содержится 22% протеина. Конфеты уже можно купить в фирменных магазинах Минска.