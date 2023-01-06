|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ФАБРИКА «КОММУНАРКА» ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ КОНФЕТ
10:07 09.01.2023
Кондитерская фабрика «Коммунарка» запустила производство новых конфет без добавления сахара.
Как сообщило предприятие в соцсети, в них содержится 22% протеина.
Конфеты уже можно купить в фирменных магазинах Минска.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2023
Курсы в банках
на 09.01.2023
Конвертация в банках
на 09.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте