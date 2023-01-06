Электронные услуги общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) по проверке благонадежности деловой репутации контрагентов (коды услуг: 3.36.01, 3.36.01.1, 3.36.01.2) доступны посредством единого портала электронных услуг модернизированной ОАИС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», в результате обновления состава данных, предоставляемых в рамках услуг ОАИС из автоматизированной информационной системы «Расчет налогов», годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность, содержащая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, отчет об использовании целевого финансирования, предоставляется не за один, а за два предыдущих года (при наличии таких сведений).

С 10 января текущего года доступ к электронным услугам ОАИС по проверке благонадежности деловой репутации контрагентов (коды услуг: 3.36.01, 3.36.01.1, 3.36.01.2) на предыдущей версии единого портала электронных услуг будет прекращен.