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ЭКОНОМИКА РБ
УСЛУГИ ПО ПРОВЕРКЕ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ДОСТУПНЫ НА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЕ ОАИС
09:18 09.01.2023
Электронные услуги общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) по проверке благонадежности деловой репутации контрагентов (коды услуг: 3.36.01, 3.36.01.1, 3.36.01.2) доступны посредством единого портала электронных услуг модернизированной ОАИС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», в результате обновления состава данных, предоставляемых в рамках услуг ОАИС из автоматизированной информационной системы «Расчет налогов», годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность, содержащая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, отчет об использовании целевого финансирования, предоставляется не за один, а за два предыдущих года (при наличии таких сведений).
С 10 января текущего года доступ к электронным услугам ОАИС по проверке благонадежности деловой репутации контрагентов (коды услуг: 3.36.01, 3.36.01.1, 3.36.01.2) на предыдущей версии единого портала электронных услуг будет прекращен.
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