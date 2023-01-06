Министерство по налогам и сборам разъяснило порядок применения повышающего коэффициента 3,0 к ставкам земельного налога в 2023 году.

Как отмечает ведомство, с 1 января 2023 г. земельный налог по земельным участкам, на которых отсутствуют капитальные строения, исчисляется по ставкам, увеличенным на коэффициент 3.

Определение земельных участков, на которых отсутствуют капитальные строения, содержится в пункте 3 статьи 238 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Плательщиками земельного налога по таким земельным участкам признаются в том числе бюджетные организации.

По земельным участкам, на которых отсутствуют капитальные строения, не применяются:

льготы, установленные пунктом 1 статьи 239 Налогового кодекса Республики Беларусь (подпункт 2.3 пункта 2 статьи 239 Налогового кодекса Республики Беларусь);

иные льготы, если иное прямо не будет установлено законодательными актами и Налоговым кодексом Республики Беларусь (пункт 21 статьи 239 Налогового кодекса Республики Беларусь).