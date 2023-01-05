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ЭКОНОМИКА РБ


ПЯТЬ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ С БЕЛОРУССКИМ И РОССИЙСКИМ КАПИТАЛОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В 2022 ГОДУ


17:03 06.01.2023

В 2022 году в качестве резидентов СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано 5 компаний с капиталом из Беларуси и России.

Как сообщает сайт СЭЗ, общий объем заявленных инвестиций на реализацию проектов в деревообрабатывающей, химической и логистической сферах составил около $30 млн.

Новые резиденты создадут производственные и логистические объекты на территории индустриальных парков СЭЗ «Гродноинвест» в городах Гродно и Свислочь, а также в Гродненском районе. Реализация заявленных инвестиционных проектов позволит создать около 180 новых рабочих мест с достойной заработной платой.

В Гродно на участке СЭЗ «Гродноинвест» №1 (район Грандичи) компания «Кронес-Гродно» организует многопрофильное производство мебели и изделий из древесины. В рамках проекта будет построен новый комплекс, включающий производственные, складские и административные помещения, приобретено современное технологическое оборудование.

Еще один новый резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ООО «ВИМЗОВПЛАСТ» - создаст в областном центре современный завод по выпуску широкого спектра изделий из синтетических полимеров и кварцевого агломерата. Продукция является импортозамещающей и будет реализовываться в рамках специального правового режима СЭЗ через развитие кооперационных связей с резидентами СЭЗ Беларуси, а также на экспорт в Российскую Федерацию.

В Гродненском районе на участке СЭЗ «Гродноинвест» №2 (район Новая гожа) компанией с российским капиталом «Баринпак» реализуется проект по выпуску экологической упаковки из древесно-волокнистых плит высокой плотности (ХДФ). Готовая продукция предназначена для экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, однако некоторая часть будет реализовываться в Беларуси в рамках поэтапного перехода страны от полиэтиленовой упаковки товаров к экологически безопасной. Первая партия продукции уже выпущена и получила высокую оценку на республиканском конкурсе инновационных проектов.

В Свислочи и частично в Гродно на территории СЭЗ ЗАО «ТЕРМИНАЛ ЗАПАД» создаст производственно-логистическое предприятие со специализацией на перегрузке сжиженных углеводородных газов с железнодорожных вагонов-цистерн широкой колеи на узкую, а также с вагонов-цистерн на автомобильный транспорт. Дополнительно предусматривается возможность оказания услуг по очистке и смешиванию (компаундингу) сжиженных углеводородных газов.

Еще один проект в сфере логистики на участке СЭЗ «Гродноинвест» №12 в Свислочи будет реализован новым резидентом ООО «Юнионвэй». Предполагается строительство контейнерного терминала с железнодорожной специализацией. Контейнерный терминал будет оказывать услуги по перегрузке контейнеров с колеи 1520 мм на колею 1435 мм и обратно в зависимости от направления перевозки.
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