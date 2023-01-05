Филиал ОАО «Гомсельмаш» в Аргентине «Торговый дом «Полесье» отправил кормоуборочный комбайн FS6025 в Перу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, агромашину приобрел муниципалитет провинции Хорхе-Басадре района Такна для передачи в аренду небогатым сельхозпроизводителям региона, входящим в коммуну Хорхе-Басадре.

Отмечается, что самостоятельно члены коммуны не могут позволить себе купить столь необходимую в их нелегком труде технику.

Доставка кормоуборочного комбайна FS6025 в Перу была осуществлена в считанные дни. Сотрудники филиала «Гомсельмаша» в Аргентине провели инструктаж местных аграриев перед вводом комбайна в эксплуатацию. Местные аграрии уже опробовали технику в деле, приступив к уборке кукурузы.

«Климат в Перу позволяет вести кормозаготовку практически круглый год. Так что для нашей кормоуборочной техники там работа есть всегда», – сказал первый заместитель директора центра продаж и сервиса Денис Поправка.